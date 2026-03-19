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Perico

Sergio Galleguillo regresa está noche a Perico

Tocará en la gran serenata de la ciudad, junto a Christian Herrera, Adrián y Los Dados Negros, Las Voces de Orán y Micaela Chauque entre otros.  

Carlos Ruíz
Jueves, 19 de marzo de 2026 12:15

Está noche se concreta la serenata a San José 2026, un evento cultural ya tradicional en el interior provincial y es uno de los más importantes para los jujeños; se trata del gran festival que este año es encabezado por el artista riojano Sergio Galleguillo como máxima figura y la cita es a las 21 hs en el autódromo Illescas de la ciudad de Perico, con entrada libre y gratuita.

La organización está a cargo de la municipalidad de Perico, quienes todos los años realizan este evento de envergadura y proyectan a esta ciudad a todo el país, ya que la TV Pública con el programa "Se Siempre Argentina", mostrará la serenata en vivo a todo el país.

Este año la grilla es encabezada por el artista riojano Sergio Galleguillo, hombre de la cultura nacional de vasta trayectoria y es considerado como de primera linea del folclore Argentino. El riojano viene de tener una magnífica noche en Jesús María 2026, de brillar en el Yokavil de Catamarca y ser ovacionado en la Chaya 2026, entre otros grandes escenarios y de hacer muchos teatros en la provincia de Buenos Aires, el "Gallo" llegará con toda su banda y su hija Salomé para brindar eun repertorio repleto de clasicos y las canciones que enamoran a la gente. 

Además este año regresa Christian Herrera, el salteño que tiene un presente "dulce" y no para de crecer, su música   es muy  escuchada en la región y será un momento muy especial para los fanáticos. 

Toda la cumbia estará a cargo de Adrián, Deborah y Los Dados negros, considerado en Perico como el "Dios negro", un artista de décadas de trayectoria y es el máximo referente de la cumbia norteña en el país. El folclore tradicional estará a cargo de Las Voces de Orán y Piko Frank, además toda la música andina a cargo de Micaela Chauque.

Recientemente hubo una pre serenata a San José, dónde se destacaron numerosos artistas jujeños, y clasificaron para tocar en esta noche llena de brilla para los periqueños.

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