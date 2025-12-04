Ministerio de Planificación Estratégica y Su.Se.Pu. avanzan en digitalizar gestiones para mejorar la respuesta ciudadana

Al respecto la Ministra Calsina sostuvo “resulta esencial poder incorporar el uso de los Trámites a Distancia (TAD) para las empresas prestadoras de servicios públicos que actuarán como agentes externos de la Administración Pública, de tal forma que puedan recibir, tramitar y simplificar los reclamos y gestiones de los usuarios y poder contar con un canal más ágil y seguro para brindar respuestas efectivas a la ciudadanía”, lo que representa cumplir con uno de los objetivos del Plan de Modernización del Estado que impulsa el Gobernador de la Provincia Carlos Sadir.

Seguidamente, el Ing. Carlos Oehler manifestó que “para nosotros es fundamental optimizar estos circuitos digitales para poder incorporar a las empresas prestatarias de servicios públicos, en particular la empresa EJESA S.A., encargada de la distribución y comercialización de la energía eléctrica destinada a los hogares jujeños”. De esta manera, como Órgano de Control la Su.Se.Pu. podrá coordinar adecuadamente una evaluación del servicio brindado por la empresa garantizando una adecuada auditoría del servicio que brinda y haciendo más eficiente la incorporación de los trámites digitales que realizan los ciudadanos. Finalizo.

Acompañaron el encuentro la Secretaria de Innovación Pública Alejandra Mollón, el Secretario de Gobierno Digital Marcelo Genzel y el Jefe de Área de Documentos Electrónicos y Firma Digital, Fabián Arjona.