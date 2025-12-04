Gente presenta su edición especial de Personajes 2025

Icónica y más especial que nunca, este martes se realizó una nueva edición de la gala de los Personajes del Año de Gente, que este año brilló de manera única al conmemorarse el 60º aniversario de la revista.

La velada contó con grandes celebridades como Leandro Paredes, Pampita, Wanda, Moria, Mirtha Legrand, Juana Viale, Rada, Fer Dente, Nacho Elizalde, Nico Vázquez, Flor Jazmín Peña, Nico Occhiatto, Migue Granados, Sofi Gonet, Santi Talledo, Albana Fuentes, Anita Espósito y Cami Mayan, entre otros.

Por tercer año consecutivo, el encuentro tuvo lugar en el imponente Faena Art Center, cuyas majestuosas escalinatas –con más de diez metros de encanto y una alfombra roja especialmente montada para la ocasión– recibieron a las figuras más destacadas de la Argentina. Allí se desarrollaron las tradicionales fotos y entrevistas que inmortalizaron esta edición histórica.

Luego, los invitados ingresaron a la elegante Sala Los Molinos, un espacio de 640 metros cuadrados revestido en mármol de Carrara y rodeado por doce ventanales de nueve metros de altura. La ambientación incorporó distintos livings y atmósferas únicas para acompañar la experiencia, que incluyó cócteles especialmente diseñados para brindar por los 60 años de Gente.

Como cada año, se reunieron más de un centenar de personalidades influyentes del deporte, la política, la televisión, el cine, el teatro, las redes sociales y el streaming, la ciencia y el arte.

Esta edición contó con transmisión en vivo por Luzu TV, permitiendo que la audiencia acompañara cada momento de la gala. Además, tuvo una participación especial de Nicolás Behringer, ganador de La Voz, quien sumó música y emoción a una noche inolvidable.

“La gala Personajes del Año 2025 fue un homenaje al presente, pasado y futuro de Gente: una celebración única para conmemorar seis décadas contando las historias que marcan a la Argentina”, resumieron desde la publicación.