Casa de Gobierno

Sadir plantea cambios en el gabinete y eficientización de la gestión

El objetivo declarado es alcanzar un Estado más eficiente y con menos burocracia.

Jueves, 04 de diciembre de 2025 20:09

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, indicó que se encuentran bajo análisis “reacomodamientos” y “cambios” en su gabinete, los cuales se irán conociendo “a medida que se tomen definiciones”, apuntó.
“Se vienen momentos de cambios y de eficientización de la gestión”, anticipó.


En este sentido, el mandatario argumentó que “buscamos un Estado más eficiente y moderno”, con capacidad para “solucionar los problemas de la gente con más celeridad y menos burocracia”.
“Este objetivo representa un gran desafío”, recalcó finalmente.

