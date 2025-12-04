Sadir plantea cambios en el gabinete y eficientización de la gestión

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, indicó que se encuentran bajo análisis “reacomodamientos” y “cambios” en su gabinete, los cuales se irán conociendo “a medida que se tomen definiciones”, apuntó.

“Se vienen momentos de cambios y de eficientización de la gestión”, anticipó.

En este sentido, el mandatario argumentó que “buscamos un Estado más eficiente y moderno”, con capacidad para “solucionar los problemas de la gente con más celeridad y menos burocracia”.“Este objetivo representa un gran desafío”, recalcó finalmente.