Más del 50% de la clase media no llega a fin de mes, según un informe

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en datos del segundo trimestre de 2025, reveló que los hogares de ingresos medios son el sector que más dificultades experimentó para cubrir sus gastos, superando a los deciles de ingresos bajos. En total, casi la mitad de los hogares argentinos tuvo que recurrir a estrategias complementarias para subsistir.

El estudio del IAG, basado en la información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - Indec), advirtió que el 48% de los hogares tuvo que desplegar al menos una estrategia para llegar a fin de mes. No obstante, este porcentaje asciende al 53% en los hogares de ingresos medios.

El estudio detalla que los hogares de deciles medios se destacaron por recurrir a mecanismos financieros para complementar sus ingresos, a diferencia de los sectores bajos: