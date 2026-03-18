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Hallan el cuerpo de un hombre en un canal de riego

Según fuentes policiales, empleados del consorcio observaron un cuerpo atrapado en una de las compuertas por lo que rapidamente alertaron a las autoridades.

Miércoles, 18 de marzo de 2026 21:53

Alrededor de las 17 horas se registró un siniestro hallazgo en la ciudad de Perico, donde fue encontrado un cuerpo en el canal de restitución ubicado a la altura de la cancha Central Norte, sobre Ruta Provincial 47.

Según fuentes policiales, empleados del consorcio observaron un cuerpo atrapado en una de las compuertas por lo que rapidamente alertaron a las autoridades.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, criminalistica junto al ayudante fiscal, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Támbien se hicieron presentes personal del Ministerio Público de la Acusación y efectivos de la División Búsqueda de Perosnas para establecer la identidad del fallecido. 

 

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