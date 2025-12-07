27°
SAN PEDRO

Robó una balanza y se atrincheró en un local

El hecho fue alertado por vecinos.

Domingo, 07 de diciembre de 2025 20:45

En una rápida intervención, efectivos de la Unidad Regional 2 detuvieron a un hombre que había robado una balanza comercial y se atrincheró dentro de un local de venta de pan en el barrio Fellner, portando un arma blanca tipo cuchillo carnicero.

El hecho fue alertado por vecinos, lo que permitió la llegada inmediata del personal de la UPCAR. Al arribar, los policías se entrevistaron con un empleado del comercio, quien autorizó el ingreso al lugar donde el individuo permanecía oculto.

Una vez dentro, los uniformados lograron reducir al hombre sin que se registraran heridos. Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo tipo sierrita, que el sujeto había arrojado al ser interceptado.

El aprehendido fue identificado y luego trasladado a la Seccional N° 48 con apoyo de Infantería. Minutos después, un vecino damnificado se presentó para radicar la denuncia correspondiente.

 

