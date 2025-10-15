Intentó huir y quedó a disposición de la Justicia

Un hombre de 44 años fue detenido por los efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) de la Unidad Regional Uno, luego de ser sorprendido consumiendo sustancias prohibidas en inmediaciones de un establecimiento y molestando a los transeúntes.

Según los vecinos, se muestra dice obsenidades y groserías a las niñas y adolescentes que pasan por el lugar.

El hecho se registró el lunes pasado en un sector del Mariano Moreno de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos por las inmediaciones, observaron a un hombre en actitud sospechosa cerca de un establecimiento educativo y percibió un fuerte olor a sustancias prohibidas.

Al solicitarle que se identificara, el sujeto de 44 años ignoró la voz de alto y se dio a la fuga, donde se inició una breve persecución que concluyó en un tramo de la calle Colón, entre Yecora y Pasaje Río Yacoraite del mencionado sector barrial.

Los efectivos procedieron a su aprehensión, pero no lograron hallar presuntas sustancias prohibidas, por lo que suponen que se deshizo de ellas durante la huida.

Testigos que presenciaron el hecho, se acercaron a los efectivos policiales y manfestaron que el sospechoso es muy grosero y obseno con las niñas, adolescentes y mujeres que pasan por el lugar y solicitaron medidas al respecto.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la inmediata detención del protagonista y luego de ser identificado, cruzaron sus datos con la base de antecedentes penales y cayeron en cuenta que cuenta estuvo involucrado en varios hechos delictivos.

Los efectivos de la Seccional 30º del barrio Mariano Moreno quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.