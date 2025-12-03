Obra pública en la ciudad fronteriza

En una sencilla pero emotiva ceremonia, el intendente Dante Velázquez inauguró 330 metros de tendido de red de agua potable, que beneficiará a 36 familias del barrio Santa Teresita.

La obra fue posible gracias a un trabajo articulado entre el Municipio, la empresa Agua Potable y los vecinos del barrio, en el marco de un convenio mixto. Los residentes aportaron los materiales, mientras que la comuna y Agua Potable contribuyeron con maquinaria, mano de obra y supervisión técnica.

“Esto es dar calidad de vida y ampliar derechos que estuvieron coartados durante mucho tiempo. Si una familia no tiene agua ni luz, ¿qué expectativa de desarrollo puede tener? Esta obra viene a cerrar una brecha de desigualdad”, expresó el intendente Velázquez.

Por otro lado, en el barrio Papa Francisco, la Secretaría de Obras Públicas continúa con los trabajos para mejorar el sistema de desagüe pluvial. Allí se está demarcando el canal natural con el objetivo de evitar que las lluvias afecten las viviendas cercanas.

“Estamos muy agradecidos con el intendente, porque desde hace varias audiencias venimos solicitando esta obra. Ahora vemos la máquina trabajando para continuar lo que se había iniciado. Esperamos que el proyecto se complete lo antes posible”, expresó Yolanda Chambi, referente vecinal.

RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO SAN CAYETANO

San Cayetano

En el barrio San Cayetano, colindante con el hospital Jorge Uro, inició el recambio total de cañerías, tras el convenio firmado entre el Centro Vecinal y la comuna. La obra responde a la necesidad de reemplazar las antiguas redes de agua y cloaca antes de avanzar con la pavimentación. Muchas de estas cañerías, fabricadas en cemento e incluso en plomo, tienen más de cuatro décadas de uso.

El proyecto contempla la sustitución integral por caños de PVC, un material que ofrece mayor durabilidad, seguridad y mejor rendimiento. Esto garantizará un servicio eficiente y evitará futuros inconvenientes en la infraestructura vial proyectada para el sector.

TRABAJOS EN CANAL PLUVIAL

Firma de convenios

En el despacho municipal se firmaron dos importantes convenios. El primero es para el barrio Esperanza, donde se ejecutarán 250 metros de red cloacal sobre la calle Rivadavia. Esto evitará problemas de contaminación y ambientales. Las familias aportarán los materiales, y el municipio contribuirá con maquinaria, mano de obra y asistencia técnica. La inversión estimada supera los 6 millones de pesos, con un plazo de ejecución de unos 20 días.

El segundo convenio, firmado con vecinos del barrio Jesús Olmedo, permitirá la extensión de la red cloacal, una obra largamente esperada en el límite sur con el río internacional. El acuerdo establece la ejecución de 580 metros lineales de red, con una inversión municipal que supera los tres millones de pesos. Los vecinos ya completaron el 100% de la compra de materiales (caños, cemento y accesorios), en un esquema de trabajo compartido entre la comunidad, el Municipio y Agua Potable de Jujuy. Se prevé que la obra esté finalizada en la primera quincena de enero.