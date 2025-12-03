Nueva marcha en el Congreso mientras los diputados hacían la sesión preparatoria

Los jubilados y organizaciones sociales llevaban adelante en la tarde de este miércoles una nueva marcha en los alrededores del Congreso mientras los diputados concretaban la sesión preparatoria.

La Policía Federal ocupaba el primer y segundo círculo del operativo de seguridad, mientras la Policía de la Ciudad hacía lo propio en un tercer círculo.

A la habitual marcha de los jubilados se sumaron el colectivo de discapacidad, trabajadores del Hospital Garrahan y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros, que resolvieron unirse para hacer “más fuertes” los reclamos.

Ana Valverde, de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), sostuvo que el objetivo es “seguir luchando en las calles por sus derechos” y en rechazo al Gobierno “ultraderechista” del presidente Javier Mile.

La protesta de hoy coincidió con el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que diversas organizaciones del colectivo se sumaron a la concentración bajo la consigna “Contra todo ajuste sobre nuestros cuerpos y existencias”.