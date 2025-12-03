23°
3 de Diciembre, Jujuy, Argentina
salud
cambios en el Gobierno
Día del Médico
Sofi martinez
discapacidad
Miley Cirus
femicidio de Angelina González
Pasarela
Legislatura de Jujuy
Promo 2025

Conoce el orden de pasarela para la Cena Blanca 2025

A dos días de la gran noche para los egresados 2025.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 10:20

El viernes 5 de diciembre se llevará a cabo la Cena Blanca 2025 en ciudad cultural. Donde jóvenes de todas las instituciones de capital se reunirán para vivir una noche inolvidable.

La pasarela dará inicio a partir de las 19:30 con dos grupos y otros dos más a las 20:30. Cabe destacar que en la pasarela solo desfilan los egresados ya en camino a la puerta de entrada.

Por otro lado, de parte del Ente Autárquico Permanente solicitaron a los estudiantes y familias, evitar como punto de encuentro ANSES, ya que la calle Curupaití se encontrara habilitada al tránsito y evitar que se generen inconvenientes.

ORDEN Y HORARIOS

PASARELA AV. FOOD TRUCKS

19:30

1. COLEGIO DEL SALVADOR

2. ESCUELA DE COMERCIO N° 2

3. SANTA TERESITA

4. COLEGIO N°3 EXODO JUJEÑO

5. BLAISE PASCAL

6. BACHILLERATO N°2 JORGE VILLAFAÑE

7. COLEGIO SECUNDARIO N°6

8. BACHILLERATO N°24 LOZANO

9. OLGA AREDEZ

10. SANTA BARBARA

11. PROVINCIAL DE COMERCIO N°3

12. ETP VARGAS BELMONTE

13. EMDEI

14. POLIVALENTE DE ARTE

15. EET ZEGADA

20:30

16. SECUNDARIO N°1

17. ESCUELA DE MINAS

18. NUEVA GENERACION

19. MARINA VILTE

20. COLEGIO PABLO PIZURNO

21. ESCUELA RURAL N°2

22. COLEGIO MAYOR JUJUY

23. LOS LAPACHOS

24. SECUNDARIO N°33

25. ESCUELA SECUNDARIA RURAL N°3

26. NUEVO HORIZONTE

27. ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA

28. SAN ALBERTO MAGNO

29. POLIMODAL N°3

30. LA SALLE

31. BACHILLERATO N°19 YALA

 

PASARELA AV. ANSES

19:30

1. ESC. NORMAL

2. COMERCIAL N°1 CASAS

3. ESC. N° 1 TEODORO S. DE BUSTAMANTE

4. COLEGIO DEL HUERTO

5. DIVINO REDENTOR

6. JOSE HERNANDEZ

7. ESCUELA TECNICA N° 2 SALAZAR

8. SECUNDARIO N° 2 ROCHA SOLORZANO

9. PROVINCIAL DE ARTES N°1 MEDARDO PANTOJA

10. CHE IL

11. IPSEL

12. COLEGIO SECUNDARIO N°43

13. MARTIN PESCADOR

14. COLEGIO N°2 ARMADA ARGENTINA

15. ESCUELA PROV. DE COMERCIA N°1 IBARRA

20:30

16. BACHILLERATO N°6 ISLAS MALVINAS

17. BACHILLERATO N°21

18. GIANELLI

19. SECUNDARIO N°34

20. SECUNDARIO N°39

21. SECUNDARIO N°23 OCLOYAS

22. JEAN PIAGET

23. SECUNDARIO N° 48

24. NUEVA SIEMBRA

25. CRISTO REY

26. CANONIGO GORRITI

27. COLEGIO SECUNDARIO DE ARTE N°42

28. COLEGIO SECUNDARIO N°32

29. BACHILLERATO N° 15 Y 16

30. SECUANDARIO N°54

 

