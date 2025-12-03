Comenzó el juicio por el femicidio de Angelina Gonzáles

Comenzó la primera audiencia de debates que investiga la desaparición y posterior muerte de Angelina “Angie” Gonzáles, la joven de 15 años oriunda de Pampa Blanca quien desapareció el pasado 3 de mayo y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en un sector de la playa del río Las Pavas, en una zona de monte de las afueras de la mencionada localidad.

Adrián Ochoa, único imputado, llega a esta instancia judicial con prisión preventiva y acusado del delito de "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género". Por esa razón, se presentó junto a su abogado defensor, Sergio Brodkiewiez, ante el tribunal en función de juicio.

Se trata de la primera jornada en la que los magistrados Ana Carolina Pérez Rojas –presidente de trámite-, María Alejandra Tolaba y María del Rosario Hinojo van a escuchar los testimonios de los once primeros testigos que estaban citados.

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género y la querella por parte del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, completan las partes que se hicieron presentes en la Sala del tercer piso de los Tribunales jujeños.

Sobre los hechos

El pasado 3 de mayo, alrededor de las 17, Angelina "Angie" Gonzáles (15) salió de su casa del barrio San Expedito de Pampa Blanca.

Cerca de las 21 del mismo día, los efectivos de la Seccional 45º activaron el protocolo de búsqueda tras la denuncia por desaparición de la adolescente, radicada por su progenitora.

Desde un primer momento el entorno de "Angie" sospechó que Adrián Ochoa habría sido quien la citó en un lugar y que desde ese momento no se supo más de la joven. En consecuencia, la madre de la víctima fue a la casa del detenido y le preguntó por su hija. Ochoa respondió con evasivas y manifestó que hacía mucho tiempo que no sabía nada de la joven y que acababa de llegar de pescar toda la tarde.

Sin embargo, al día siguiente, alrededor de las 9, el personal del Same fue alertado sobre un presunto intento de suicidio. Cuando se hicieron presentes en la vivienda de la familia Ochoa, lograron salvarle la vida al único acusado, quien había ingerido un pesticida.

Fue trasladado de urgencia a la guardia del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico y, horas más tarde, su estado de salud comenzó a mejorar. El desenlace se dio cuando el inculpado se "quebró" ante los efectivos, se culpó de haber protagonizado el crimen y dio la ubicación exacta donde dejó el cuerpo. Más tarde, alrededor de las 11 fue hallado en un tramo de la playa del río Las Pavas, límite entre las provincias de Jujuy y Salta.