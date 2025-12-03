Hoy comienza el juicio por el femicidio de Angelina González

El día que se cumplen siete meses de la desaparición y posterior muerte de Angelina "Angie" Gonzales, comienza el juicio que investiga el femicidio de la joven de 15 años oriunda de la localidad de Pampa Blanca.

Adrián Ochoa, único imputado, llega a esta instancia judicial con prisión preventiva y acusado del delito de "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género".

Cabe recordar que la denuncia por la desaparición de la joven fue radicada el 3 de mayo y el cuerpo de la joven fue hallado al día siguiente en un sector de la playa del río Las Pavas, en una zona de monte de las afueras de la mencionada localidad.

La causa fue elevada a juicio en septiembre y debía comenzar este lunes. Sin embargo el asueto en el Poder Judicial provincial por la muerte de Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, llevó a la suspensión de la primera jornada de debate.

Así, la Oficina de Gestión Judicial fijó para hoy el inicio de la primera audiencia desde las 8.30, en la sala 2° del edificio de Tribunales. Allí comparecerá ante los magistrados Adrián Ochoa, único acusado por el cruento crimen.

De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, van a prestar su testimonio familiares de la joven víctima que hubiera cumplido 16 años el último 3 de septiembre.

Como representante legal de la familia Gonzales estará presente Leonardo Rodrigo Fernández, letrado del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

Sobre los hechos

El pasado 3 de mayo, alrededor de las 17, Angelina "Angie" González (15) salió de su casa del barrio San Expedito de Pampa Blanca.

Cerca de las 21 del mismo día, los efectivos de la Seccional 45º activaron el protocolo de búsqueda tras la denuncia por desaparición de la adolescente, radicada por su progenitora.

Desde un primer momento el entorno de "Angie" sospechó que Adrián Ochoa habría sido quien la citó en un lugar y que desde ese momento no se supo más de la joven. En consecuencia, la madre de la víctima fue a la casa del detenido y le preguntó por su hija. Ochoa respondió con evasivas y manifestó que hacía mucho tiempo que no sabía nada de la joven y que acababa de llegar de pescar toda la tarde.

Sin embargo, al día siguiente, alrededor de las 9, el personal del Same fue alertado sobre un presunto intento de suicidio. Cuando se hicieron presentes en la vivienda de la familia Ochoa, lograron salvarle la vida al único acusado, quien había ingerido un pesticida.

Fue trasladado de urgencia a la guardia del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico y, horas más tarde, su estado de salud comenzó a mejorar. El desenlace se dio cuando el inculpado se "quebró" ante los efectivos, se culpó de haber protagonizado el crimen y dio la ubicación exacta donde dejó el cuerpo. Más tarde, alrededor de las 11 fue hallado en un tramo de la playa del río Las Pavas, límite entre las provincias de Jujuy y Salta.