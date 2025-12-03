Mario Fiad ocupará la vicepresidencia 1ra. en la Legislatura

El legislador provincial del Frente Cambia Jujuy – UCR Mario Fiad, asumirá la vicepresidencia 1ra. en la Legislatura de Jujuy, en reemplazo de Fabián Tejerina, quien el próximo 10 finaliza su impecable mandato de 12 años.

La elección de Fiad como autoridad en el Poder Legislativo fue destacada por funcionarios del Ejecutivo, legisladores y simpatizantes radicales, quienes observan en él una persona muy moderada, defensor de la ética del radicalismo y que en todo momento ha demostrado cabal y de manera vasta su capacidad de diálogo y armonización.

Desde que asumió en la banca como legislador provincial Fiad mantuvo perfil bajo, pero una destacada labor legislativa abordando todos los temas tratados en las comisiones y en el recinto. Además se convirtió en el diputado de permanente consulta de todos sus pares.

Luego de conocer su designación, comentó entre sus pares que en la Legislatura de Jujuy desde el próximo 10 existirán grandes diferencias políticas, pero que su responsabilidad y de todos los que integren el bloque, será honrar el mandato que les dio la ciudadanía y trabajar incansablemente por lograr el consenso para lograr las leyes que mejoren la vida de los jujeños.

En la sesión preparatorio del próximo viernes prevista para las 10 asumirá la vice presidencia 1ra. junto a los nuevos legisladores provinciales elegidos en mayo pasado.