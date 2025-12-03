Cada 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad invita a reflexionar sobre una realidad que atraviesa al mundo entero. El lema propuesto por Naciones Unidas para 2025: “Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social” recuerda que construir comunidades más justas y accesibles es una oportunidad para mejorar la convivencia y el bienestar colectivo.

Hoy, más de 1.300 millones de personas viven con alguna discapacidad significativa, según la Organización Mundial de la Salud. Este número revela que no se trata de un tema marginal, sino de algo que cobra una dimensión estructural en nuestras sociedades.

Qué se entiende hoy por discapacidad

“El enfoque propuesto desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea que la discapacidad no es una característica individual, sino el resultado de la interacción entre la condición de salud de la persona y las características del entorno” sostiene la licenciada Adriana Fiorino, analista de entornos saludables y accesibles, miembro del Departamento de Terapia Ocupacional de INECO.

Existen formas visibles de discapacidad (físicas, sensoriales) y formas que no lo son a simple vista: dificultades cognitivas, afecciones conductuales, alteraciones del procesamiento sensorial, trastornos del neurodesarrollo o de la salud mental.

En los distintos casos pueden verse afectados aspectos como el funcionamiento intelectual, la organización del movimiento, la comunicación, el procesamiento sensorial y la participación social, entre otros.

Estas condiciones “invisibles” suelen ser las menos comprendidas y, sin embargo, tienen un fuerte impacto en la autonomía. Reconocerlas exige ampliar la mirada y contemplar dimensiones (sensoriales, cognitivas y comunicacionales) que muchas veces quedan por fuera de la discusión pública.

El entorno: factor clave en la convivencia

Para las ciencias de la ocupación, el entorno no es solo el lugar donde se vive: es el conjunto de condiciones físicas, sociales y culturales que pueden facilitar o limitar la participación en las actividades que dan sentido a la vida.

Cuando un espacio no está pensado para todas las personas —por inaccesibilidad arquitectónica, falta de apoyos o ausencia de recursos comunitarios— se generan desigualdades que afectan directamente la autonomía y el bienestar. Por eso la accesibilidad es un derecho fundamental: porque habilita otros derechos, como el de desplazarse libremente, estudiar, trabajar, participar en la comunidad y, en definitiva, habitar la vida cotidiana en plenitud.

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el entorno se define como el conjunto de factores físicos, sociales y actitudinales que rodean a la persona y que influyen en su funcionamiento y participación. Estos factores pueden actuar, entonces, como facilitadores o como barreras, dependiendo de cómo interactúan con las condiciones individuales.

En el marco de la CIF, se entiende por barrera a cualquier factor del entorno que, por su presencia, ausencia o configuración, limita el desempeño de una persona e impide su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.

A su vez, pueden identificarse diferentes tipos de barreras:

Barreras físicas: incluyen obstáculos arquitectónicos o del entorno construido. Por ejemplo, la presencia de escaleras sin barandas, puertas estrechas, superficies deslizantes o falta de iluminación adecuada.

Barreras sensoriales y cognitivas: surgen cuando los estímulos ambientales (visuales, auditivos, táctiles) o la disposición del espacio no contemplan las necesidades sensoriales y cognitivas de las personas. Ejemplos comunes incluyen la ausencia de señalización comprensible, ambientes sobrecargados de objetos o estímulos que pueden confundir a una persona o generar sobre-esfuerzo, o la falta de rutinas espaciales que favorezcan la orientación.

Barreras sociales: refieren a la falta de apoyos, relaciones sociales debilitadas, o ausencia de cuidadores formados. La soledad, la informalidad de los vínculos o la sobrecarga del entorno familiar pueden limitar la participación.

Barreras actitudinales: comprende a los estigmas, prejuicios o prácticas como la infantilización, la subestimación de la capacidad o el exceso de control en la toma de decisiones en pos de un supuesto cuidado. Este tipo de barreras, aunque invisibles, tienen efectos concretos en la pérdida de autonomía.

Barreras institucionales o normativas: aluden a la falta de políticas públicas inclusivas, a la inaccesibilidad de servicios, o a normativas que no contemplan la diversidad funcional. La inexistencia de programas de adaptación domiciliaria, o su difícil tramitación, podrían ser ejemplos de ellas.

En este sentido, la accesibilidad implica mucho más que la colocación de rampas o barrales: incluye iluminación adecuada, orden, señalización clara, contrastes visuales, entornos previsibles, lenguaje accesible y tecnologías de apoyo que acompañen las diferentes formas de funcionar.

El rol de los especialistas

Responder a las necesidades de las personas con discapacidad requiere un abordaje integral que incluye a un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que acompaña los procesos de recuperación, aprendizaje y adaptación funcional, conformado por neurólogos, fisiatras, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, médicos fisiatras, entre otros.

A la hora del abordaje específico del entorno, el rol de los terapistas ocupacionales es fundamental en tanto son los expertos en el análisis del desempeño de las personas y en la evaluación y adaptación de entornos para que sean adecuados para esas personas. En este sentido, son quienes están capacitados para guiar el accionar de otros profesionales que complementan y ejecutan las intervenciones como especialistas en tecnología y domótica, arquitectos y diseñadores.

Hacia entornos que promuevan la convivencia

Desde la Terapia Ocupacional, se brindan recomendaciones para promover entornos más inclusivos:

1. Diseñar espacios previsibles y legibles para todas las personas: La claridad visual, la señalización con pictogramas, los contrastes de color y los recorridos simples facilitan la orientación y reducen la ansiedad. No solo favorecen a quienes presentan discapacidades sensoriales o cognitivas, sino a cualquier persona en situación de estrés o desorientación.

2. Aplicar estrategias de comunicación accesible: Utilizar lenguaje claro, lectura fácil, audios descriptivos o subtitulado en materiales audiovisuales permite incluir a más personas en la circulación de la información. La comunicación accesible no es un detalle técnico: es una herramienta de participación social.

3. Incorporar apoyos y tecnologías que amplíen la autonomía: Desde aplicaciones de geolocalización y domótica hasta sillas ergonómicas o agendas visuales, los apoyos tecnológicos pueden derribar barreras cotidianas. Un entorno que ofrece herramientas para decidir, moverse y comprender es un entorno que habilita ciudadanía.

4. Formar a la comunidad para reconocer y reducir barreras actitudinales: Talleres, capacitaciones y campañas educativas ayudan a cuestionar estereotipos, desnaturalizar el capacitismo (N.del E.: prejuicio y la discriminación hacia las personas con discapacidad) y promover una mirada centrada en las capacidades y no en las limitaciones. La empatía y el respeto son claves para una convivencia real.

5. Promover políticas y prácticas institucionales inclusivas: Desde escuelas hasta espacios laborales, adoptar protocolos de accesibilidad, cupos inclusivos, adaptaciones curriculares y asesoramiento profesional contribuye a garantizar igualdad de oportunidades. Las instituciones que reducen barreras se convierten en agentes de cambio social.

Este 3 de diciembre se invita a reconocer la diversidad humana, pero también a repensar los espacios compartidos: las casas, escuelas, oficinas, transportes, espacios recreativos y culturales, comercios y barrios. Pequeñas decisiones ambientales pueden mejorar la convivencia y abrir oportunidades reales de participación para fomentar sociedades inclusivas que impulsen un progreso social más equitativo.