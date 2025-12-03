22°
TEMAS

Cestobol
atletismo
Centro de Arte Joven Andino
Agua potable
Tribunales de la capital jujeña
salud
cambios en el Gobierno
Día del Médico
Sofi martinez
Papelón en MasterChef: Sofi Martínez no conoce ‘La Mano de Dios’

“Buscate otro trabajo”, fue el consejo de Andy Chango a la periodista deportiva tras fallar en una pregunta sobre Diego Armando Maradona.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 10:11

La periodista deportiva Sofi Martínez protagonizó un insolito momento durante la gala de última chance de MasterChef Celebrity que se trasmitió el martes. La conocedora del futbol argentino tuvo un imperdonable error cuando le preguntaron por el gol más conocido de Diego Armando Maradona.

El mini desafío de la noche fue una serie de preguntas y respuestas de cultura argentina. Cuando llegó el turno de Martínez, Wanda Nara leyó: "¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?".

Rapidamente, los participantes y el jurado empezaron a reirse por la suerte de tener una de las preguntas más fáciles. Sin embargo, las risas se transformaron en gritos cuando escucharon su insolita respuesta.

“El gol del siglo”, lanzó segura de sí misma. 

"¡Noooo! ¡Nooo! ¡La mano de Dios!", gritaron la conductora y los demás participantes, pero el que más se escuchó, fue el de Andy Chango: "¡Buscate otro trabajo!".

“Yo pensé que era el... está la mano de Dios y está el otro”, intentó justificarse por su imperdonable error, pero Wanda volvió a repetir la clara consigna: “Yo dije: 'El gol que hizo Maradona con la mano'”.

Temas de la nota

