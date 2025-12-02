26°
2 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Día del Empleado Público Provincial

Asueto administrativo para empleados públicos

El Gobierno provincial decretó asueto administrativo para el 5 de diciembre, en el marco del Día del Empleado Público Provincial, destinado a los agentes que aún no recibieron este beneficio durante el año.

Martes, 02 de diciembre de 2025 15:33

El Gobierno de la Provincia dispuso, mediante el Decreto N.º 4401, otorgar asueto administrativo el próximo 5 de diciembre de 2025 a todo el personal de la Administración Pública Provincial (centralizada, descentralizada y de organismos autárquicos) que no haya gozado previamente de este beneficio durante el año en curso.

En los considerandos de la medida, se recuerda que cada primer viernes de diciembre se celebra el “Día del Empleado Público Provincial”, fecha instituida en reconocimiento al trabajo y compromiso de los servidores del Estado.

Asimismo, el Ejecutivo provincial destacó que resulta “oportuno y necesario” adherir a la celebración y conceder el asueto a aquellos agentes que aún no lo habían recibido en 2025 por motivos similares.

