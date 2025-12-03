27°
3 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Miley Cyrus se comprometió con Maxx Morando: los detalles de su anillo

La cantante y actriz fue vista luciendo un lujoso anillo de compromiso de oro amarillo.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 10:15

La reciente presencia de la cantante Miley Cyrus en la alfombra roja de la premier de Avatar 3: Fuego y Cenizas despertó los rumores de un posible compromiso con su pareja Maxx Morando al aparecer con un extravagante anillo de diamantes en su dedo anular. 

Bebé, cuando soñamos soñamos como uno solo”, escribió la artista con las imágenes de ambos posando en la alfombra roja. En las últimas horas, la revista People confirmó que la pareja está comprometida.

Miley Cyrus y el también músico, Maxx Morando iniciaron su relación en el 2021 luego de conocerse en una cita a ciegas, según confirmaron en declaraciones a la prensa que recopiló la Agencia Noticias Argentinas. La pareja hizo oficial su relación con los medios en abril 2022. 

A principios del 2024, Cyrus y Morando dieron un gran paso en su romance y se mudaron juntos a una mansión en Malibu, consolidando así su compromiso mutuo.

 

