El viernes se dictará un taller en el club "lobo"

Este viernes en el estadio "23 de Agosto", Gimnasia y Esgrima realizará un taller de capacitación de 18 a 20, que encabezará el DT del plantel profesional de fútbol, Pellerano, y su cuerpo técnico.

La jornada está destinada a los profesores y entrenadores de la institución, con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de alto nivel para enriquecer las metodologías de entrenamiento en las divisiones formativas y en todas las disciplinas del club.

De esta manera, Gimnasia continúa con su línea de trabajo coherente, enfocada en su desarrollo deportivo e institucional.

En cuanto a lo netamente futbolístico ayer llegó a la provincia el primer refuerzo de Gimnasia de cara a la temporada 2026, la referencia para Claudio Pombo.

En relación a futuros refuerzos, con el correr de los días se podrían confirmar más incorporaciones, así como también se podrían producir más salidas.

De todas formas tal como lo expresó todo el entorno de Gimnasia y Esgrima la intención es mantener la base de jugadores que en este 2025 supieron estar varias fechas en la cima de las posiciones y que llegaron a los cuartos de final del Reducido.