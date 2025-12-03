"Ética, honestidad, integridad y humanidad, valores primordiales de la profesión médica"

Dr. Gustavo Echenique – Presidente del Colegio Médico de Jujuy

La ética, la honestidad, la integridad y la humanidad, tanto en la vida diaria como en el ejercicio profesional, implican vivir con coherencia, sinceridad y compasión. Significan tomar decisiones que honren principios morales y respeten a los demás.

La ética es el marco que guía nuestras acciones; la honestidad supone obrar con sinceridad, manteniendo coherencia entre lo que pensamos y hacemos; la integridad implica ser consistentes incluso cuando nadie nos observa; y la humanidad se expresa en el respeto, la empatía y la solidaridad hacia los otros. Estos principios enmarcan y sustentan la esencia de la profesión médica.

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico, en honor a Carlos Juan Finlay y Barrés, médico cubano que descubrió que el mosquito Aedes Aegypti era el responsable de la transmisión de la fiebre amarilla.

Jujuy, a lo largo de su historia, también contó con profesionales cuya labor dejó huellas profundas en la salud pública. Tal es el caso de la Mepra (Misión de Estudios de Patología Regional Argentina), laboratorio e institución dedicada a la investigación, el diagnóstico y el estudio de enfermedades propias del norte argentino. Fundada en 1926 por el doctor Salvador Mazza y dependiente de la Cátedra de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la UBA, la Mepra produjo entre 1926 y 1946 un total de 551 publicaciones, 482 de ellas escritas por Mazza. Además del Chagas, investigó patologías como la leishmaniasis, el bocio, la fiebre amarilla, el tracoma y la brucelosis, entre otras.

En 1926, Mazza impulsó también la creación de la Sociedad Científica de Jujuy, junto con "Guillermo Paterson", fundador y primer médico del hospital de Beneficencia de San Pedro, quien describió en 1911 el parásito Leishmania brasiliensis, agente de la leishmaniasis cutáneo-mucosa americana.

Otro referente ineludible fue Carlos Alvarado, padre de la Atención Primaria de la Salud y referente mundial en la lucha contra la malaria, cuya labor se convirtió en modelo de compromiso sanitario.

Estos colegas representan con claridad los valores de ética, honestidad, integridad y humanidad que continúan guiando nuestra profesión.

El Colegio Médico de Jujuy, fundado en 1957, sostiene y debe seguir sosteniendo esos principios. En el marco de su labor gremial, la institución se compromete a mejorar los honorarios profesionales, gestionar permanentemente por los colegas y continuar buscando condiciones que jerarquicen la práctica médica, siempre garantizando calidad prestacional.

En materia académica, el aporte se sostiene mediante jornadas, capacitaciones y actualizaciones permanentes.

Como presidente de esta institución, me honra celebrar por cuarto año el Día del Médico. Ha sido un honor conducir el Colegio Médico de Jujuy. Desde el inicio, me propuse jerarquizar nuestra labor, objetivo que asumí con responsabilidad y nuevos desafíos para el bienestar de mis colegas. Hoy, las prestaciones se liquidan mediante el sistema Pronto Pago (liquidación quincenal de consultas) y se ha logrado implementar un honorario diferencial para especialistas por parte de la obra social provincial, uno de los desafíos más importantes planteados desde el comienzo de mi gestión.

Creo firmemente que el conocimiento especializado, certificado y recertificado cada cinco años, debe recibir una remuneración acorde, con impacto positivo en la salud de nuestros pacientes. Este escenario, sumado al trabajo con más de 40 obras sociales y prepagas, marca una impronta significativa en la historia gremial del Colegio Médico de Jujuy.

Como cada año, nos sentimos orgullosos y honrados de reconocer en nuestra cena de camaradería a los colegas que cumplen 25 y 50 años de profesión, quienes han aportado y siguen aportando cada día su vocación en favor de la salud de la comunidad jujeña en cada rincón de la provincia.

Dignificar y valorar la profesión médica implica promover el respeto hacia los profesionales a través de condiciones laborales justas, dentro de un marco ético y sólido. Significa asegurar que podamos ejercer nuestra vocación con orgullo, sin que se vea afectada la calidad de atención al paciente ni nuestro propio bienestar.

Ese es nuestro norte y nuestra misión como Colegio Médico de Jujuy: actuar con gestión, responsabilidad y compromiso, entendiendo que todos somos Colegio Médico de Jujuy.

Saludamos a todos los profesionales de la medicina que luchan por salvar vidas y alivian el dolor de las personas. A ellos queremos expresarles nuestra gratitud por brindar, de manera incansable, su tiempo y su conocimiento para el bienestar físico y mental de la población.

íFeliz Día del Médico, colegas!