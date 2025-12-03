Salud mental en el ring: exitosa jornada en escuela municipal de box

A partir de una propuesta del equipo de trabajo de la Escuela Municipal de Box, cuya referente es la boxeadora, Brenda “Pumita” Carabajal, el equipo de profesionales del departamento de Salud Mental de la Secretaría de Desarrollo Humano municipal diagramó una actividad abierta al público con el objetivo de generar un espacio de encuentro, asesoramiento y acompañamiento para todos aquellos que realizan alguna actividad deportiva. La convocatoria marcó la culminación del trabajo desarrollado en el año.

Dada la relevancia de la convocatoria, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, destacó la tarea desarrollada por Brenda Carabajal, quien ha sido reconocida como, “deportista y referente de la provincia, de la región y del país, no solo por haber llegado a ser una deportista de elite sino también por todo lo que generó a través de su esfuerzo, su resiliencia y potencia”. A la vez, puso de relieve la importancia de los espacios municipales, como la Escuela de Box, que, según dijo, “brinda otro servicio al municipio que tiene que ver con la salud mental y con el crecimiento personal, con la búsqueda de la felicidad y con la salud nutricional y física”.

No dejó de mencionar que el espacio, “es un disparador de contención, y creemos que hace falta muchísimo diálogo, compartir y generar comunidad a través de mecanismos institucionales y de instituciones públicas y privadas”.

En igual sentido, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, recordó que en el último año el equipo de profesionales del departamento de Salud Mental generó un espacio de escucha destinado a las personas que asisten a la escuela de Boxeo que, según expuso, “ha contenido a tantos niños, jóvenes y adolescentes, entendiendo que el deporte y la salud mental van de la mano trabajando la motivación, trabajando la autoestima, y trabajando la disciplina”, expresó.

En torno a la tarea desarrollada en el año, la licenciada en Psicología, Eugenia Martiarena Gil, precisó que el espacio de escucha generado en la Escuela ha colmado las expectativas del equipo del departamento. “Hemos podido acompañar dentro de este espacio a las personas que practican este deporte a manera de hobby y también se ha preparado en lo competitivo”, dijo. Asimismo, subrayó que desde el área de Salud Mental se abordó la “preparación emocional de los chicos para las competencias con muy buenos resultados no solo desde la parte deportiva sino también emocional para poder sobrellevar todo lo que la cuestión competitiva exige y demanda”.

“Generalmente el espacio de escucha está dirigido a jóvenes y adultos que son los que más concurren, entonces, el trabajo ha sido sumamente intenso con ellos dado que no solamente estuvimos hablando de cuestiones deportivas sino también de las distintas situaciones de la vida cotidiana”, afirmó la profesional.

Finalmente, la boxeadora Brenda Carabajal, expresó satisfacción por la jornada de trabajo durante la cual se escucharon las disertaciones de diferentes profesionales. Valoró además la predisposición de los asistentes, particularmente de los jóvenes quienes, según mencionó, “se animaron a participar y a compartir sus testimonios”. “Creo que esto es producto y fruto del trabajo que se vino haciendo durante estos dos años con el acompañamiento del grupo de escucha que tenemos junto a la licenciada Martiarena”, expresó. Con igual criterio, consideró que el abordaje, tanto de la salud mental como del aspecto motivacional y nutricional en las prácticas deportivas, permite que, “los chicos se puedan llevar esa parte importante y la información para que ellos la puedan comenzar a utilizar en sus vidas”.