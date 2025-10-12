Corte de agua en algunos barrios de la capital por trabajos de emergencia

Agua Potable de Jujuy S.E. informó este domingo sobre la detección de una rotura en el acueducto principal que abastece de agua a la zona de Santa Rosa, lo que forzará una interrupción del servicio este mismo día para realizar las reparaciones de urgencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, el corte será necesario para llevar a cabo las tareas y se extenderá desde las 14:00 hasta las 22:00 horas. Se estima que, una vez finalizados los trabajos, el restablecimiento del servicio será paulatino en los barrios afectados.

Los vecinos de los siguientes barrios deberán tomar sus recaudos: Mariano Moreno, San Cayetano, EPAM III, 790 Viviendas, Castañeda, Santa Rosa, Luján, Coronel Arias y Alto Gorriti.

La empresa estatal detalló que para solucionar esta contingencia ya se encuentra trabajando personal de las áreas de Redes, Acueductos, Logística, Electromecánica y Seguridad e Higiene con el objetivo de "normalizar el servicio al 100% en el menor tiempo posible".

Desde Agua Potable de Jujuy S.E. solicitaron paciencia y comprensión a la comunidad por las molestias que esta interrupción necesaria pueda ocasionar, mientras se avanza en la reparación definitiva de la tubería.

Se recomienda a los usuarios almacenar agua con anticipación y utilizar el recurso de manera racional durante este periodo.