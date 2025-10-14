Desmantelaron en Córdoba una fábrica clandestina de patentes de autos

En un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, fue desmantelada una fábrica clandestina dedicada a la producción y comercialización de patentes vehiculares e institucionales falsas, que operaba desde el barrio Pueyrredón de la capital cordobesa y distribuía sus productos a nivel nacional a través de internet.

La investigación, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de la Ciudad de Buenos Aires, permitió detectar que el taller ilegal ofrecía las chapas en la plataforma Marketplace. El sistema era sencillo: los compradores solo debían facilitar los datos del dominio y una dirección de entrega, y recibían el pedido en su domicilio, listo para colocar. Los vendedores prometían que eran “idénticas” a las legales.

El negocio ilegal encontró un nicho de mercado ante la escasez de patentes oficiales en algunas zonas del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde la demora para obtener una puede extenderse por semanas. Según informaron fuentes de la investigación a este medio, “las fabricaban en Córdoba y las enviaban por paquetería a Buenos Aires, donde hay un importante faltante”. Cada chapa se vendía entre 40 y 50 mil pesos.

El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en Quilmes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalmente en Córdoba, donde se localizó y desmanteló el taller principal. En el lugar, las autoridades secuestraron cientos de chapas listas para ser comercializadas, junto con equipos de impresión y troquelado, planchas metálicas y documentación clave para la causa.

De acuerdo con precisiones del Ministerio de Seguridad de Córdoba, dos personas fueron demoradas para su identificación, aunque por el momento no se ordenaron arrestos.

Los investigadores continúan trabajando para determinar el alcance real de esta red ilegal y no descartan que existan otros talleres clandestinos involucrados en la misma maniobra.