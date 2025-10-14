°
14 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Femicidio de Natividad Cañizares

Condenaron a prisión perpetua al femicida de Natividad Cañizares

Jorge Romero fue hallado autor penalmente responsable del asesinato de su expareja ocurrido en octubre de 2024.

Martes, 14 de octubre de 2025 11:51

Esta mañana en la Sala colegiado del Poder Judicial de calle San Martin en un juicio abreviado acordado por las partes se conoció que Jorge Nicolás Romero fue condenado a la pena de prisión perpetua por ser hallado penalmente responsable del delito de “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género además de violación de domicilio y desobediencia judicial” por la muerte de Natividad Cañizares asesinada el 12 de octubre de 2024 en el barrio Santa Rita de nuestra ciudad.

Hoy se realizaría una audiencia en el juicio que se le seguía a este hombre pero dada el estado de salud de Romero los abogados de ambas partes acordaron realizar un juicio abreviado y es por ello que hoy se dio lectura a la sentencia.

Los hechos

El crimen ocurrió cerca del mediodía del sábado 12 de octubre del 2024, en la intersección de las calles Burela y Pablo Arroyo del barrio San Rita de esta capital

En esas circunstancias, Natividad Cañizares (68) se dirigía a realizar unas compras a escasas cuadras de su domicilio cuando fue interceptada por Jorge Nicolás Romero que le habría propinado varias puñaladas, según la requisitoria fiscal.

Testigos del episodio redujeron y desarmaron de inmediato al acusado que luego fue trasladado por efectivos de la Seccional 32° a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1.

Mientras que la víctima fue derivada de urgencias al hospital "Pablo Soria", pero debido a la gravedad de las heridas falleció horas más tarde.

Cabe destacar que sobre Romero pesaban dos denuncias por parte de Cañizares, además había desobedecido una medida perimetral que le impedía acercarse a la víctima.

Temas de la nota

