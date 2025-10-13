Un chico de 16 años asesinó al novio de su madre tras defenderla de un ataque

Un adolescente de 16 años asesinó a puñaladas al novio de su madre tras defenderla de un violento conflicto familiar en la ciudad de Tolosa y ahora el menor fue detenido.

El hecho ocurrió en la noche del domingo en una vivienda de la calle 517 entre 116 y 117, Tolosa cuando se dio aviso a la Policía por un hombre fallecido en la vía pública.

La víctima fue identificada como Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, domiciliado en 39 y 127, quien fue hallado tendido sobre la calle con una herida de arma blanca en el pecho. Médicos del SAME, a cargo del Dr. Rodríguez Arias, constataron su fallecimiento en el lugar.

Momentos después se presentó de forma espontánea Romina Alejandra Agüero, de 35 años, junto a su hijo B.A.A, de 16, quien admitió haber intervenido en defensa de su madre durante una agresión por parte de Farías, quien poseía una restricción perimetral vigente.

De acuerdo con el testimonio, el hombre habría irrumpido en el domicilio de su hija con intenciones de atacar a su ex pareja, portando un cuchillo. En medio del forcejeo, el menor lo hirió con un arma blanca, provocándole la muerte minutos después.

En el lugar se secuestraron dos cuchillos —una cuchilla y un tramontina—, ambos con restos hemáticos.

Por disposición de la Fiscalía del Menor Nº1, a cargo de Sabrina Cladera, el joven fue aprehendido. En el lugar trabajaron oficiales de la Comisaría Sexta de Tolosa, junto al Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, avanzaron en pericias en la escena del crimen.

La causa fue caratulada como homicidio y continúa bajo investigación judicial.

Antecedentes

Fabián Héctor Celestino Farías presenta antecedentes reiterados por delitos violentos, incluyendo tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y violencia familiar, con múltiples ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense (Unidades 1 de Olmos, 9 de La Plata y 24 de Florencio Varela).

Su última intervención judicial corresponde al año 2025, por una causa vinculada a violencia familiar tramitada en el Juzgado de Paz de Ensenada.