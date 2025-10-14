Cooperación con la Sirio Libanesa de San Pedro

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y el presidente de la Sociedad Sirio Libanesa de San Pedro, Jorge Osvaldo Samman, firmaron un convenio de colaboración y cooperación mutua que permitirá realizar distintas actividades abiertas a la comunidad, a fin de promover los hábitos saludables, el cuidado y el bienestar.

"Este trabajo conjunto es un beneficio para toda la comunidad de San Pedro, que podrá contar con más propuestas destinadas a personas de todas las edades, siempre considerando la importancia de la actividad física, de reforzar los hábitos para el cuidado de la salud en un nuevo espacio", explicó la referente de la Mesa de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Agustina Manzur.

Por su parte, Samman detalló que "recibimos a la comunidad, desde niños, adolescentes y adultos, no solo socios sino familias en general, y contamos con nuestra pileta que es la única climatizada de San Pedro; ahora nos unimos a Salud para brindar más actividades".

Este acuerdo establece el uso del predio que dispone de pileta de natación climatizada, sanitarios, galería con quinchos y espacios verdes por parte del Ministerio de Salud para concretar diferentes propuestas con actividad física; prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, obesidad y diabetes; promoción de la salud mental; procesos de rehabilitación física, especialmente de personas con discapacidad, con actividades acuáticas; desarrollo del trabajo de la estrategia "Paso a paso" y capacitación de equipos interdisciplinarios. Como contraprestación la cartera sanitaria abonará por mes $3.500.000 para el sostenimiento y mantenimiento de las instalaciones.