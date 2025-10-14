°
Libertador

Detenido en un patrullaje

Tiene condena condicional, quiso escapar y atacar a efectivos.

Martes, 14 de octubre de 2025 00:00
SECCIONAL 39°

Un hombre que registraba una condena condicional por el delito de robo, fue detenido luego de intentar agredir a efectivos policiales y fugarse.

Fuentes consultadas indicaron que el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 12 sobre un tramo de la calle Wollman de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos por el sector interceptaron a dos sujetos para identificarlos, pero uno de ellos emprendió la fuga y al ser reducido intentó atacarlo físicamente.

Al momento de cruzar los datos del inculpado de 23 años que quiso escapar, con el Centro de Información y Análisis Criminal cayeron en cuenta que registraba una condena de ejecución condicional por el delito de robo.

Por tal motivo fue trasladado a la Seccional 39° donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que el otro protagonista no registraba ningún antecedente penal ni requerimiento judicial, por lo que fue liberado.

 

