Lanzaron ayer campaña contra el dengue en Jujuy

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de lanzamiento de la Campaña Provincial contra el Dengue, desarrollado en el predio del Mercado Municipal de la ciudad de El Carmen con la participación de intendentes, autoridades sanitarias y representantes de instituciones educativas y comunitarias.

En la oportunidad, el mandatario entregó máquinas cortadoras de césped a los distintos municipios, con el propósito de fortalecer las tareas de descacharrado, limpieza y mantenimiento de espacios públicos, acciones esenciales para la combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Jujuy reafirmó su compromiso en la lucha contra el dengue a través de políticas sostenidas de prevención y control vectorial. Durante el período 2024-2025 no se registraron casos de la enfermedad, resultado del trabajo conjunto e ininterrumpido entre el gobierno provincial, los equipos sanitarios, los municipios, los centros vecinales y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Con el inicio de la temporada 2025-2026, se refuerzan las acciones preventivas mediante operativos territoriales, campañas de sensibilización y fortalecimiento de la participación comunitaria.

En la oportunidad, Sadir enfatizó que "se busca seguir fortaleciendo la prevención del dengue en toda la provincia", y consideró "fundamental proveer a los municipios de equipamiento y recursos para que cada localidad pueda llevar adelante su propia campaña".

"Este es un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, los hospitales, la atención primaria y, sobre todo, las familias", expresó. Asimismo, el gobernador subrayó la importancia de la concientización ciudadana, agregando que "cada hogar tiene un papel clave en esta lucha".

"Debemos eliminar los recipientes con agua estancada, dar vuelta los envases y mantener los espacios limpios. La prevención empieza en casa", afirmó. También destacó los resultados obtenidos en los últimos años, resaltando que la provincia "logró mantener la ausencia de casos positivos de dengue gracias al compromiso de los vecinos y al trabajo coordinado con las autoridades sanitarias, educativas y municipales". "La tarea de prevención involucra a todos, al gobierno, municipios, escuelas y familias. La educación y la toma de conciencia son pilares esenciales para evitar la propagación del mosquito", puntualizó.

Por su parte, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, enfatizó la necesidad de la participación activa de la comunidad. "Hoy lanzamos una nueva campaña provincial contra el dengue, y es fundamental que cada ciudadano asuma su responsabilidad en el descacharrado y la limpieza de su vivienda", señaló, y enfatizó en que "mientras más limpio esté nuestro hogar, seguramente vamos a tener menos posibilidades de desarrollar el dengue".

Además, detalló que durante la última temporada se registraron más de 1.100 pacientes con síntomas febriles sospechosos, todos con resultado negativo para dengue, e hizo hincapié en la importancia de consultar a un médico ante la aparición de fiebre o signos de alarma, mantenerse hidratados y evitar la automedicación. "El dengue puede ser una enfermedad grave", destacó.