La alegría de Módolo

Al finalizar el duelo entre Gimnasia y San Miguel que le dio la clasificación a cuartos de final al equipo "albiceleste" por ventaja deportiva, Matías Módolo, entrenador del conjunto jujeño, habló en conferencia de prensa.

El director técnico de Gimnasia destacó el "gran partido" de su equipo y remarcó que "nosotros fuimos merecedores de esta llave", en base a "aplomo, personalidad, orden y hambre por el arco rival".

"Estamos tranquilos y felices por haber pasado a la próxima instancia del reducido", definió el entrevistado.

Analizando el trámite del encuentro, el técnico consideró que "fue bastante tranquilo", producto de "la solidez del equipo. Estuvimos bien plantados".

"Estos partidos se definen por detalles", continuó y reafirmó que "jugamos con mucha intensidad".

En cuanto a lo estrictamente táctico, explicó que "teníamos ensayado lo que debíamos hacer desde el primer minuto y también en la parte final del partido, en caso de tener que defender la ventaja" y agregó que "sabiendo que ellos juegan de manera directa, logramos cortarles los circuitos y los obligamos a preocuparse más por nuestro ataque". Y siguió "En un momento armamos una línea de cinco en el fondo, porque San Miguel paró cuatro delanteros fijos sin retroceso".

Asimismo, Módolo anticipó los desafíos que se aproximan, señalando que los va a encarar "con la misma confianza de siempre" y añadió que "por algo animamos el torneo todo el año, tenemos un gran plantel y un gran equipo".

Mirando hacia adelante, Gimnasia jugará, el duelo de ida, este domingo a las 14.45 ante Deportivo Madryn (que viene de perder la final por el primer ascenso con Gimnasia de Mendoza). Para ese encuentro el "lobo" espera recuperar jugadores en pos de tener un mejor rendimiento y de sacar un buen resultado para después ir al sur a definir la llave anhelando clasificar a semifinales soñando con ese segundo ascenso a la elite.