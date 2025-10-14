°
14 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Carrera de medicina en Jujuy

Antonio Buljubasich: "Cerca del 50 % de los preinscriptos no se presentó a los exámenes"

El Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial Para la Implementación de la Carrera de Medicina brindó detalles sobre como va el desarrollo de la carrera en Jujuy.

Martes, 14 de octubre de 2025 11:35

El Dr. Antonio Buljubasich, Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial Para la Implementación de la Carrera de Medicina, brindó detalles sobre como marcha el desarrollo de la carrera en Jujuy, al respecto afirmó; " El lunes pasado comenzó el curso de ingreso, el primer módulo que finalizó el sábado y se rindió examen, este curso de ingreso sirve para ratificar en interés de muchos aspirantes que tienen verdadero interés, cerca del 50% de los preinscriptos no se presentó a rendir el primer examen ni ratificó la inscripción para rendir el recuperatorio mañana, así que luego de esta primer semana quedaron alrededor de 2.500 aspirantes".

"El objetivo de este curso de ingreso es darle las herramientas para que tengan mejor desempeño en el ingreso y ratificar a los aspirantes que tienen un verdaero interés en continuar la carrera, mañana hay un examen recuperatorio, el rendimiento es muy bueno, cerca del 1 o 2% fueron los que no aprobaron, si es un número importante los que no confirmaron su presencia y no rindieron, hay muchos aspirantes que por diferentes motivos no pueden presentarse, es normal, hay quienes se anotan por las dudas", finalizó el Dr.

