Instalan puesto de vigilancia policial en avenida Juan José Paso

La Municipalidad de Palpalá, en coordinación con la Policía de la Provincia, avanza en la instalación de un nuevo atalaya en la avenida Juan José Paso, con el objetivo tener un control permanente en la semana y de esa forma ayudar a mitigar los ruidos molestos generados por motocicletas y vehículos con parlantes de alto volumen en diferentes puntos de ese sector. Cabe resaltar que en dicho sector se encuentran las cámaras de vigilancia supervisadas por el Centro de Monitoreo que también reportan todo lo que acontece para que tome intervención los efectivos que pertenecen al Ministerio de Seguridad de Jujuy.

Un atalaya de policía es una estructura elevada, que se encontrará fija y será utilizada por las fuerzas policiales para vigilar un área amplia y aumentar la seguridad durante las 24 horas del día.

En este contexto, el comisario Mayor, José Luis Galián, segundo jefe de la Unidad Regional 8, supervisó el espacio donde se encontrará la instalación de la estructura. Asimismo, declaró, que “junto a funcionarios municipales estamos coordinado la instalación de un nuevo a atalaya, ya que existe uno en la avenida Libertad, con el fin de regular los ruidos molestos. Esto como primera solución para dar respuesta a los vecinos del sector con quienes se mantuvo una reunión días atrás y de esa forma llevarles tranquilidad”, señaló.

Más adelante detalló que “el puesto de control contará con presencia policial las 24 horas, los 7 días de la semana. El personal policial actuará como vocero de la situación en el sector y coordinará con el resto del personal para realizar las infracciones correspondientes o el despeje del área, especialmente durante los fines de semana”, explicó el segundo jefe de la UR8.

En la misma línea, explicó que “en conjunto con la Municipalidad, la Policía está realizando controles exhaustivos de motocicletas, verificando la documentación, el uso del casco y los ruidos molestos. Se espera que el Concejo Deliberante emita una ordenanza que permita el secuestro y destrucción de caños de escape modificados, como ya se realiza en otros municipios”.

Por otra parte, se destaca que de manera sorpresiva se están realizando operativos de control en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes, responder a los reiterados reclamos de vecinos por ruidos molestos haciendo regir la Ordenanza 1269/19, además de las picadas de motos y a la vez el control habitual uso de casco, cinturón y requerimiento de la documentación de vehículos y motocicletas.

Estas acciones se llevan delante de manera conjunta entre la Policía, Seguridad Vial de la provincia y municipio resaltando las áreas de Seguridad Ciudadana y personal de Tránsito, así como el apoyo del sistema del Centro de Monitoreo de cámaras.

La Ordenanza Nº 1269/19 en Palpalá es una norma que regula la actividad de control de ruidos molestos, picadas de moto y el uso de elementos de seguridad como el casco y el cinturón de seguridad en la vía pública. Se la menciona en el contexto de operativos preventivos realizados por el ejecutivo para hacer cumplir la normativa local en toda la temporada primavera y verano.