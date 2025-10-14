Prisión perpetua para Lucas Farfán por el femicidio de Florencia Sayes

En un fallo contundente, el Tribunal en función de juicio condenó esta tarde a Lucas Farfán a la pena de prisión perpetua por ser el responsable del femicidio de Florencia Sayes. El femicidio, que conmocionó a la provincia, ocurrió el sábado 28 de septiembre de 2024 en un inquilinato del Loteo Bárcena de la capital jujeña.

Los jueces determinaron que el hecho se encuadra en la figura de "homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y a una mujer". Esta calificación se encuentra tipificada en el artículo 80 del Código Penal argentino.

El veredicto se leyó pasadas las 17:30 horas en la ciudad de San Salvador de Jujuy, poniendo fin a la etapa de determinación de la responsabilidad penal. La sentencia deja en claro que Farfán fue hallado penalmente responsable del asesinato de Florencia Sayes, un femicidio que refleja la violencia de género extrema.

(Noticia en desarrollo)