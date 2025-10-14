IVUJ: el viernes 17 de octubre será el Sorteo Público de 288 Departamentos

En esta instancia del Sorteo de Orden de Prelación, los postulantes inscriptos y adheridos en la operatoria mencionada, obtendrán un número de orden de prelación para que sus legajos sean evaluados y determinar su aptitud para ser o no adjudicatario/a, debiendo cumplir con requisitos específicos, los cuales están disponibles en el sitio web oficial ivuj.gob.ar

Ya se puede consultar el listado de postulantes

Para consultar el Listado de Postulantes Adheridos al Sorteo de “288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero”, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) explicó que las personas interesadas podrán ingresar a ivuj.gob.ar, en el botón web “Alto Comedero 288”, o en la sección “Publicaciones Oficiales” y elegir "Listados según programas", allí deberán consultar y descargar el listado mencionado.

Sobre 288 Departamentos (Alto Comedero)

“288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero” es una operatoria del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy que plantea la coparticipación de los sectores público - privado y con ahorro previo de parte de las personas interesadas en aplicar al proyecto.

Los 288 departamentos se emplazarán en el sector 150 hectáreas del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Junto a otras operatorias ya edificadas por el IVUJ en ese espacio, la propuesta mejora de manera inmediata el sector y fomenta una comunidad activa y conectada.

Cada departamento cuenta con 2 dormitorios, cocina, baño y balcón, priorizando el diseño, la iluminación y la ventilación natural. Las torres se agrupan dejando un espacio verde lineal, diseñado para el encuentro y la recreación. Además, las dársenas de estacionamiento en la calle aseguran una circulación fluida y ordenada, garantizando la continuidad en la movilidad del barrio.