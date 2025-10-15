Robledo elegido educador Fada

El instructor jujeño Eduardo Robledo fue designado como coordinador educativo de la Federación Argentina de Ajedrez. El referente del Club Rey Blanco de Palpalá ahora transmitirá conceptos básicos a los docentes de nivel primario y secundario para implementarlos luego en los estudiantes como una premisa del Ministerio de Educación de la Nación.

"La Federación Argentina de Ajedrez avaló un convenio con la Federación Internacional de Ajedrez y de ahí se avanzó con el Ministerio de Educación de Nación, luego se me nombró coordinador de ajedrez educativo en Jujuy, lo cual es algo interesante, el objetivo es que en todas las provincias a nivel educativo ingrese este deporte tan lindo. Y se lleva a cabo a través de varios proyectos. Fue algo que siempre quisimos y por esto se está trabajando en cada provincia, ya me enviaron el aval para trabajar", agregando que "tenemos que realizar un censo con los profesores y maestros que den clases de ajedrez. Hay un proyecto para hacer el curso de Instructores y ahora recibiré directivas para trabajar con establecimientos estatales y privados. Me tengo que reunir con la ministra de Educación y el gobernador. Las clases virtuales a profesores y maestros serán de forma educativa y las 24 provincias el país tienen su referente", explicó.

Es un paso firme hacia la consolidación del ajedrez como herramienta educativa en la República Argentina y se concreta gracias a los acuerdos alcanzados durante el Congreso de Ajedrez Escolar de las Américas, celebrado en diciembre de 2024 en Buenos Aires. Allí se generaron compromisos claves entre las autoridades educativas nacionales, representantes ministeriales y líderes internacionales del ajedrez educativo, ellos fueron los que permitieron articular acciones con el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría Nacional de Educación.