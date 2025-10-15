El sábado habrá una prueba infantojuvenil

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo, realizará el próximo sábado a partir de las 9 la primera prueba de "Ciclismo Kids en Tu Barrio". La cita será en avenida Juan Domingo Perón ubicado en el Parque Lineal I en el sector de La Nueva Ciudad.

De la prueba que estará a cargo el Departamento de Deportes Extremos junto a José Troncoso, un vecino del sector, podrán participar niñas y niños desde los 3 años hasta los 12 años, será gratuito y lo pueden hacer con todo tipo de bicicletas, camicletas y monopatín.

"Nos reunimos con José Troncoso, que tenía el entusiasmo también de hacer una carrera para niños, es importante escuchar este tipo de actividades y algo muy lindo de trabajar en conjunto, lo que es el municipio o los centros vecinales, para poder brindarles algún tipo de contención a cada uno de los chicos que tienen bici o que por ahí no acostumbran a ir a Tierra Brava", destacó Gabriel Rocha.

El titular del Departamento de Deportes Extremos explicó que "es brindarles la experiencia a cada uno de los niños de que puedan correr, en este caso en el Parque Lineal 1, donde vamos a hacer una carrera bastante linda, sin dificultad alguna, la idea es también promover el ciclismo en los barrios, que ellos disfruten de una tarde diferente".

Independientemente que siempre se utiliza el término "carrera", "buscamos entusiasmar a los chicos a practicar un deporte, solamente que tengan el entusiasmo de querer pedalear", y remarcó que "todo es totalmente gratuito, deben llevar el caso en caso lo tengan sino desde el municipio vamos a prestarles", precisó Rocha.

Al finalizar la jornada se entregarán trofeos, medallitas "vamos a hacer que los chicos tengan esa experiencia, contando con el apoyo de las diferentes áreas operativas como ser Defensa Civil, Tránsito, Agua Arthur nos va a acompañar con la hidratación".

Por último agradeció "el constante acompañamiento de nuestro Intendente Julio Bravo en cada una de las propuestas que tenemos, son actividades saludables, sobre todo teniendo en cuenta la política deportiva que lleva adelante en la ciudad".