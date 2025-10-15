Dematei se imagina un muy duro cruce

Uno de los referentes de Gimnasia y Esgrima dialogó con la prensa una vez consumada la clasificación a cuartos de final del Reducido. La referencia para Nicolás "Vikingo" Dematei, defensor "albiceleste" que emitió sus sensaciones sobre este presente del "lobo".

"Puertas adentro estamos muy contentos por lo que hicimos, creo que no es fácil de tantos equipos, estar donde estamos, así que seguiremos trabajando para lo que viene", dijo orgullosamente el zaguero en mención al pase a otra instancia decisiva en busca del segundo ascenso.

Dio las gracias. "Agradecimiento a la gente por el recibimiento, nos hacen sentir privilegiados de estar adentro de la cancha y vivir algo tan lindo", confesó el "Vikingo" en mención al ambiente que se vivió el domingo pasado en el "23".

Sobre lo estrictamente futbolístico el exdefensor de Atlético Tucumán sostuvo: "Siempre hay cosas para mejorar y también hay que sostener lo que se viene haciendo bien".

Pensando en Deportivo Madryn con quien Gimnasia se topará el domingo 14.45 por el duelo de ida de cuartos de final del Reducido, Dematei dejó en claro que "son todos duros los equipos que quedan". Para ese encuentro frente a los sureños el "lobo" espera recuperar jugadores en pos de tener un mejor rendimiento y de sacar un buen resultado para después ir al sur a definir la llave anhelando clasificar a semifinales soñando con ese segundo ascenso a la elite del fútbol argentino.

Sigue

Luego de quedar eliminado del Reducido tras empatar 0 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima, que avanzó por ventaja deportiva, San Miguel ya definió su futuro inmediato. El "trueno verde" de Los Polvorines tendrá nuevamente a Gustavo Coleoni como director técnico para la temporada 2026.

En los próximos días, el entrenador se reunirá con el presidente del club, Federico Almada, para delinear los pasos del nuevo proyecto. La idea es reforzar el plantel y volver a competir por el ascenso a la Primera Nacional, uno de los grandes objetivos de la institución.

Mientras tanto, el cuerpo técnico y los jugadores tendrán una semana de descanso antes de retomar los entrenamientos. El regreso está previsto para el martes 21 en el predio del club, donde comenzará la preparación para el cierre del año.

Con la continuidad de Coleoni confirmada, San Miguel buscará consolidar su identidad futbolística y proyectar un 2026 con mayores aspiraciones deportivas.