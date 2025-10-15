Creen que el cuerpo hallado es de un remisero

Un cuerpo desmembrado y sin cabeza fue hallado el lunes en la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros al sudoeste del centro de la localidad entrerriana deConcordia.

Las autoridades investigan si se trata del remisero de 49 años, que había sido contratado por Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio en Córdoba. La fiscal Daniela Montangie afirmó que, aunque la identidad aún no fue confirmada, "hay altas probabilidades de que sea el cuerpo de Martín Palacios".

El arresto de Laurta en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba con su hijo de 5 años tras haberlo secuestrado, permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción de los hechos.

El uruguayo planeaba cruzar hacia su país luego de asesinar a su expareja y a su exsuegra en una vivienda de la capital cordobesa.

La investigación determinó que el 7 de octubre, Palacios se reunió con Laurta en la terminal de Concordia. El pasajero, identificado como presidente de "Varones Unidos", saludó al chofer con familiaridad y guardó un bolso en el baúl de un Toyota Corolla blanco. El viaje, que tenía como destino Santa Fe, fue pactado por $1,5 millones.

El análisis de cámaras de seguridad permitió establecer que el vehículo salió de la terminal hacia el sur, tomó la ruta 18 hacia el oeste, rumbo a Córdoba, donde se perdió el rastro.

La desaparición de Palacios fue denunciada el 8 de octubre. La Policía se comunicó con la familia tras el hallazgo del cuerpo, que aún debe ser identificado oficialmente.