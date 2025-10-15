Hallaron el cuerpo de una joven en un pozo de cloaca

El hallazgo del cuerpo de Gabriela Araci Barrios en un domicilio de Avia Terai sacudió a la comunidad de Chaco. La joven de 20 años, había sido vista con vida por última vez este fin de semana y su desaparición movilizó a distintos recursos de la provincia.

Por el presunto femicidio hay personas detenidas, uno de ellos identificado con el alias de "Huesa", quien es el propietario del domicilio donde encontraron los restos de la víctima, ademóas tres hombres y una mujer, quienes se encuentran incomunicados y a disposición de la Justicia provincial.

Fuentes policiales que fueron consultadas precisaron en la jornada de ayer que el operativo policial concluyó tras más de tres horas de trabajo por parte del personal de la Policía del Chaco y Bomberos, que localizaron a la víctima en el fondo de una propiedad ubicada en el barrio Sur la mencionada localidad chaqueña.

El procedimiento en la vivienda se llevó a cabo por orden del Equipo Fiscal N°3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de Marcelo Soto, encargado de la investigación por la desaparición de Gabriela Barrios.

En ese contexto, un can de la División de Búsqueda de Personas siguió un rastro que terminó en la tapa de cemento de un pozo cloacal. Cuando los efectivos levantaron la misma, encontraron una bolsa tipo arpillera de color amarilla, en cuyo interior se encontraba el cuerpo parcialmente desnudo de la joven.

La casa donde se registró el hallazgo a un hombre apodado "Huesa", es uno de los cuatro detenidos y principal sospechoso del femicidio.

"Huesa" se encuentra detenido e incomunicado desde la mañana del lunes pasado, el hombre presentaba heridas compatibles con lo que sería un intento de defensa realizado por la víctima, según informaron las autoridades a cargo del caso.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron cuatro cuchillos, prendas de vestir con posibles manchas de sangre, un mantel, una motocicleta RX de 150 cc de cilindradas y una radio portátil.

Todo el material quedó a disposición de la Policía Científica, cuyo personal realizará exámenes para de terminar su vinculación con el hecho investigado.

En simultáneo, el fiscal Soto y otros miembros de su equipo revisan audios que documentarían una discusión entre Barrios y "Huesa" registrada pocas horas antes del crimen.

Según indicaron fuentes del caso a este medio, el fiscal interviniente trabaja el expediente bajo la carátula de "supuesta desaparición de persona"; hasta tanto pueda determinar si hubo responsabilidad y participación, o no, del propietario del inmueble en el crimen de Gabriela.

El hallazgo generó una profunda conmoción social en Avia Terai, localizada en el cruce de las rutas nacionales 29 y 16. En ese sentido, en la jornada del lunes un nutrido grupo de vecinos se reunió frente a la comisaría para exigir justicia y "preservar la memoria de Gabriela Barrios".

La tensión escaló durante las tareas periciales, con intentos de aproximación a la vivienda por parte de los residentes.

Por ese motivo, las divisiones de Infantería, Caballería y la División Investigaciones de Sáenz Peña montaron un fuerte operativo para resguardar la zona.

Por otra parte se supo que la autopsia sobre el cuerpo de Gabriela Barrios se realizará en el Inciff para establecer el mecanismo de muerte y obtener nuevas evidencias.

El caso sigue bajo instrucción del Equipo Fiscal N°3 de Sáenz Peña, a la espera de resultados de la autopsia y de los peritajes en los objetos incautados.

Desaparición y búsqueda

La madre de Barrios alertó a la Policía al advertir que su hija, que no se caracterizaba por ausencias prolongadas, no había regresado a su domicilio después de salir durante la madrugada del domingo pasado.

A partir de la denuncia, la investigación desplegó allanamientos simultáneos en diferentes viviendas de los sospechosos.

El operativo se intensificó con un procedimiento coordinado por la Policía del Chaco en el domicilio de "Huesa". En ese lugar, los agentes hallaron el cuerpo de Barrios en el pozo negro de la vivienda, confirmando las peores sospechas de la familia.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron la motocicleta de la víctima completamente quemada y un par de medias que pertenecerían a la joven, elementos que refuerzan la hipótesis de que el hecho estaría vinculado a un acto violento y premeditado.