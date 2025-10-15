Podios de las jujeñas en Regional

Buena performance de las gimnastas de Aizen en el Regional de la especialidad desarrollado en Catamarca. La delegación jujeña logró muy buenos resultados en las diferentes categorías que estuvieron presentes en las instalaciones de Club Juventud.

La competencia contó con más de 180 deportistas y se destacó por tener un puntaje nacional y por la preparación de una delegación que se perfila para un mundial, por lo que el nivel de competencia fue muy elevado.

Entre las gimnastas destacadas, estuvo Emilia Corrales, categoría 10, 11 y 12 años nivel C, logrando un doblete, ya que ganó en trampolín y en doble minitramp demostrando el trabajo que viene realizando en las últimas temporadas, pero principalmente el desarrollo que tuvo en una de las principales disciplinas.

Por su parte Jazmín Alvarado Terraza, categoría 15 años y más, en el nivel D, quedó segunda en doble minitramp y trampolín respectivamente, por muy pocos puntos de diferencia teniendo una buena performance.

Constanza Cosentini en 15 años y más, fue campeona en nivel B de doble minitramp y también se adjudicó el primer puesto en el nivel C de trampolín.

Martina Maldonado, nivel C en 13 y 14 años, fue oro en trampolín y tercer lugar en doble mini, mientras que Morena Olazo, nivel C, categoría 13 y 14 años, quedó segunda en trampolín y cuarta en doble minitramp.

Alma Vedia, quedó cuarta en doble mini y tercera en cama, Victoria Apaza quedó séptima en doble mini y sexta en cama, Elena Monasterio y Mía Gutiérrez sexta en doble mini y séptimas en cama.

La delegación de gimnastas, fueron diez de Aizen, estuvo acompañada por los entrenadores Carlos López y Javier Estrada respectivamente, sumado a algunos padres que como siempre, acompañan a las deportistas.

La organización estuvo a cargo de la Federación Catamarqueña de Gimnasia, junto a la Confederación Argentina de Gimnasia, y por el nivel demostrado están postulados para ser sede de un Sudamericano.

Karim Jure

Por otro lado, Karim Jure se encuentra en Europa junto a su entrenador, y padre, Abraham Jure, para ser parte de un certamen de la Federación Internacional de Gimnasia, FIG.

"Estuvimos hasta hoy, por ayer, entrenando en Salvaterra de Magos, Portugal, con Karim Jure, este miércoles volamos a Jablonec, República de Checa a un evento internacional, del 23 al 26 estaremos en la Copa Loule FIG, Portugal, con entrenamientos en Lisboa y Salvaterra antes del Mundial de Pamplona en España", detalló la agenda el reconocido entrenador y juez internacional que tiene Jujuy.