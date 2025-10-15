Esslinger campeón en el ITF Unión Open 2025

El jujeño Álvaro Esslinger se consagró campeón del mundo en taekwondo ITF Unión Open 2025. El 5º Dan festejó en el segundo día del World Championship que se desarrolló durante 4 jornadas en el microestadio de Argentinos Juniors en categoría 36 a 45 años.

Esslinger represento a la Argentina ganando el título máximo en su categoría y representando a la escuela de taekwondo Do Jang Esslinger, ubicada en el Club Ex Aromos del barrio Bajo La Viña- gimnasio Strong training Center que entrena y forma a numerosos practicantes de taekwondo.

Su logro se destaca no solo por la excelencia deportiva, sino también por el compromiso y la dedicación que impulsa el crecimiento del taekwondo ITF en Jujuy.

Esslinger en su regreso a la provincia habló con diario El Tribuno de Jujuy y contó que "soy campeón del mundo en la categorías cinturones negros en lucha de 36 a 45 años, más de 85 kg en peso. En Buenos Aires tuve 4 peleas, incluida la final y allí llegamos a desempate en dos rounds de 1 minutos y medio y donde también empatamos y después fue a muerte súbita donde el primero que marcara un punto, ganaba. Fue una llave muy pesada porque fuimos 16 competidores de países como Uruguay, Inglaterra, Puerto Rico y Argentina. El nivel en general es muy bueno en todas las categorías. Argentina es una potencia en taekwondo y estamos felices por el resultado", remarcó.

Luego explicó que "mi participación en el mundial se da de hablarlo con mi maestro porque es un torneo Open que significa que podían participar varias federaciones a nivel nacional e internacional, eso hizo que tenga más de 1500 competidores con más de 30 países compitiendo. Fueron 4 días de competencia y la organización fue muy buena. Antes ya había competido en Sudamericanos y Panamericanos con algunos podios, pero este fue mi primer mundial y gracias a Dios con esfuerzo y sacrificio se dio".

Al final anticipó que "ahora nos quedan los torneos locales y tenemos invitaciones para el sábado 18 del corriente y el 22 de noviembre en Torneos Interprovinciales donde estaremos participando con los alumnos para que sigan sumando experiencias. Además de los exámenes de cinturones negros y de color", cerró.