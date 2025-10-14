Caimancito quedó aislado

LIBERTADOR (Corresponsal)

Una jornada marcada por la angustia y la emergencia se vivió este martes en el norte del departamento Ledesma, donde varios focos de incendios forestales afectaron las zonas del acceso norte a Caimancito y el camino previo al puente sobre el río San Francisco. La magnitud del fuego obligó al municipio a bloquear los accesos a la localidad por razones de seguridad, ante el avance incontrolable de las llamas y la densa humareda que reducía la visibilidad a cero.

Según informó la Unidad Regional 4 de la Policía de Jujuy, el alerta se recibió a las 15:40 horas, cuando el Sargento 1º Colque, de la Dirección General de Bomberos, notificó sobre un incendio en pastizales a la altura de la Ruta Nacional Nº 34, en inmediaciones de Caimancito.

De inmediato, una dotación del Cuartel de Bomberos UR4, a bordo del móvil J-7 y al mando del Oficial Inspector Brian Barrozo, se dirigió al lugar para verificar la situación y colaborar en las tareas de control. Al llegar, se encontraron con un incendio de gran magnitud, con frentes de fuego activos que afectaban plantaciones de caña de azúcar y vegetación seca, extendiéndose hacia ambos lados de la ruta. La visibilidad era prácticamente nula debido al humo espeso, por lo que personal de Vialidad Nacional debió disponer un corte total de la ruta.

En el lugar trabajaban intensamente brigadistas de Incendios Forestales provenientes de diversas localidades —Palma Sola, Yuto, Palpalá y San Salvador de Jujuy— junto a 30 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, bajo la coordinación de Daniel Espinoza, responsable provincial del área.

El dispositivo operativo desplegado incluyó cuadrillas de Humahuaca, San Pedro, Yuto, Brigada NE y Brigada Centro, quienes ingresaron por el flanco derecho para atacar un foco secundario a la altura de un zanjón seco.

A pesar del enorme esfuerzo conjunto, las condiciones climáticas, el viento y la sequedad del terreno complicaron las tareas de control, generando preocupación en la población y las autoridades locales.

La situación continuaba siendo crítica durante la tarde y primeras horas de la noche, mientras los equipos trabajaban sin descanso para evitar que el fuego avance hacia zonas pobladas.