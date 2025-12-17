24°
Gobierno de Jujuy

Asueto administrativo y escolar el 24 y 31 de diciembre

El Poder Ejecutivo provincial firmó el Decreto N° 4526, que establece el feriado para el sector público y las escuelas a partir de las 12.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 11:53

El gobierno de Jujuy oficializó mediante el Decreto N° 4526 el asueto administrativo y escolar para los miércoles 24 y 31 de diciembre en todo el territorio provincial. La disposición rige a partir de las 12 horas de ambos días.

La medida, confirmada en las últimas horas, tiene como objetivo permitir que los trabajadores de la administración pública provincial y la comunidad educativa puedan desplazarse con mayor tiempo hacia sus destinos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

Estas dos jornadas se suman al asueto ya establecido para el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, conformando así un calendario extendido de fin de año para el sector público y las escuelas de la provincia.

 

 

