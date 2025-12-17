Reclamo de padres terminó con asistencia policial

Una situación tensa se vivió ayer en la Escuela de Comercio Nº 2 del barrio Ciudad de Nieva de la capital jujeña por el reclamo de un grupo de padres de alumnos de segundo año derivó en la presencia de efectivos policiales y en la asistencia médica de urgencia para una docente.

Cerca del mediodía el personal policial fue alertado sobre un incidente interno en el establecimiento educativo.

Un grupo de padres se presentó en la institución escolar para exigir el cambio de la profesora de la materia Ciencias Jurídicas y una nueva oportunidad para que sus hijos vuelvan a rendir ya que la mayoría de los alumnos desaprobó la materia.

Sostienen que existe un número alto de alumnos desaprobados, lo que atribuyen a un presunto mal desempeño de la docente y agregaron que ya habían presentado una nota formal ante la dirección del colegio por este tema.

A raíz del nivel de confrontación y la carga emocional del momento, la profesora involucrada debió recibir asistencia médica dentro del mismo establecimiento.

Si bien la reunión fue en tonos fuertes no se registraron agresiones físicas. De igual forma la docente recibió atención médica en el lugar debido a una crisis de nervios que no paso a mayores.