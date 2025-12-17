Gran marcha en contra de la Reforma Laboral

Hoy en el Senado de Nación inició el debate sobre la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional con el propósito de tener dictamen y que el proyecto sea abordada en el recinto el próximo viernes 26 de diciembre.

A raíz de esto los distintos gremios se están expresando y convocando a grandes marchas para demostrar su rechazo y Jujuy no es la excepción ya que mañana a partir de las 18 desde el Estadio Federación de Básquet marcharan las tres centrales sindicales hasta Casa de Gobierno.

En una conferencia de prensa Freddy Berdeja secretario general del gremio de Judiciales dijo “Convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, teniendo en cuenta que esta reforma no solamente va en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras sino en contra de todo el pueblo argentino”.

Está previsto que a las 18 la marcha parta desde el Estadio Federación y baje por calle Alvear doble en Necochea hasta San Martin y desde allí se dirijan hasta Casa de Gobierno.

Se hará lectura de un documento elaborado por la CGT regional Jujuy junto a las otras centrales trabajadoras.

En tanto, Santiago Hamud secretario general de la CTA agregó “La movilización de mañana la llevamos adelante las tres centrales en todo el país y en Jujuy también es para manifestar el contundente rechazo a todos los puntos que plantea esta reforma laboral porque entendemos que atenta contra los derechos de los trabajadores y que lleva adelante distintos mecanismo para facilitar los despidos y precarizar los trabajos y no estamos de acuerdo con ninguna de los puntos que se plantea.”

Aseguraron que de aprobarse esta Reforma Laboral para nada mejorará las condiciones de los trabajadores sino que “solo facilitará a los grandes empresarios de atentar contra los derechos de los trabajadores y hacer lo que quieran con ellos.”