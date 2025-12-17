Manejó a contramano en la ruta

Un grave episodio de imprudencia al volante tuvo lugar durante las últimas horas en la Ruta Nacional 9, en Alto Comedero, cuando un conductor circuló varios metros en sentido contrario.

El hecho fue captado en video por testigos que transitaban por la zona, quienes no salían de su asombro ante la peligrosa situación. En las imágenes se observa a un automóvil gris plata avanzando de contramano.

En el audio del video –que rápidamente se viralizó en redes sociales– se escuchan gritos de indignación y desesperación de quienes presenciaron la escena. Pese al riesgo extremo, el vehículo continuó su marcha en dirección equivocada durante un tramo considerable, sin detenerse.

El incidente reavivó la alarma por la seguridad vial en la Ruta 9, especialmente en horarios nocturnos, donde la visibilidad reducida y comportamientos irresponsables pueden tener consecuencias fatales.

Hasta el momento, no se informó si el conductor fue identificado o sancionado. No obstante, el material audiovisual podría ser clave para que las autoridades competentes inicien una investigación y determinen las responsabilidades correspondientes.