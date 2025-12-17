Comenzó el paro de controladores aéreos: hay más de 24.000 pasajeros afectados

El paro de controladores aéreos determinó reprogramaciones y cancelaciones de vuelos en todo el país que afectan a por lo menos 24.000 pasajeros de diferentes compañías en el comienzo de la medida de fuerza que se extenderá hasta el 29 de diciembre y que traerá complicaciones en el comienzo de la temporada de verano.

La medida, determinada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), impacta sobre todos los vuelos nacionales que debían salir hoy entre las 8 y las 11 de la mañana desde todos los aeropuertos de la Argentina. Los vuelos internacionales no se ven afectados.

Según fuentes de Aerolíneas Argentinas, la empresa debió retrasar la salida de 67 vuelos, con 7.500 pasajeros afectados, y adelantar el horario de salida de otros 25, lo que impactó en otros 3.100 viajeros. Hasta el momento, ningún vuelo de Aerolíneas fue cancelado. De esa forma, casi 11.000 pasajeros de la principal compañía aérea sufrieron alguna complicación por la huelga en virtud del cambio de horario de esos 94 vuelos.

Otra compañía que se vio impactada fue Flybondi, que debió cancelar 6 vuelos, reprogramar otros 69 y realizar cambios de aeropuertos para evitar los horarios del paro de hoy y también de mañana, jueves 18, donde la medida tendrá lugar de 16 a 19 horas.

“Toda esa afectación puede tener impacto de demoras también en el resto de los vuelos. Solo con esta adecuación de 2 días de paro gremial, se estará afectando a 13.000 pasajeros en el comienzo de la temporada de verano”, informó la compañía.

“Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a sus pasajeros por estas medidas de fuerza que fueron adoptadas sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan. Recomendamos a los pasajeros consultar el estado de vuelo en flybondi.com/ar/flights”, explicaron en Flybondi.

La misma recomendación surgió desde JetSmart, otra de las compañías involucradas. La mayoría de sus vuelos tuvo ajustes o reprogramaciones en sus horarios y los pasajeros fueron informados de esos cambios. En el horario previsto para el paro, JetSmart no tenía salidas programadas desde Ezeiza, por lo que sus cambios fueron en otras estaciones aéreas.

El cronograma del paro de controladores

Según informó ATEPSA, el cronograma de paros quedó conformado de la siguiente manera:

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: afecta vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Este cronograma complicará los vuelos nacionales e internacionales durante el intenso tráfico aéreo vinculado a las fiestas de Navidad y Año Nuevo y al comienzo de las vacaciones de verano. La secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, convocó a una nueva audiencia para hoy a las 10 para continuar las negociaciones.

El conflicto surgió entre ATEPSA y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por cuestiones salariales y de otras índoles. En un comunicado publicado la semana pasada en redes sociales, el sindicato argumentó: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".

A su vez, explicaron que la medida busca la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y estabilidad laboral reconocida, la revisión de la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo.

Por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, respondieron a la medida con un contundente rechazo a través de un texto publicado en su sitio web, en donde calificaron de inadmisible la decisión con la que “pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos“.

Al mismo tiempo, recordaron que también “durante las vacaciones de invierno pretendieron llevar a cabo medidas de fuerza y ahora intentan tomar de rehenes a los argentinos durante los últimos días del año”. Desde EANA responsabilizaron a los integrantes del gremio de intentar “paralizar durante 30 días consecutivos todas las capacitaciones del personal y la totalidad de las tareas técnicas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica esencial para los servicios de navegación aérea”, cuando tomaron la misma decisión meses atrás.