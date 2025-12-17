Javier Medina nuevamente en la comuna de Tumbaya

Superados los inconvenientes con su antecesor en la comuna de Tumbaya, Martín Paz; el radical Javier Medina tomó posesión formal en la presidencia y está dirigiendo su gestión hacia varios objetivos que quiere concretar en los próximos meses.

"Fue lamentable lo que hicieron los vocales al negar lo que dice la nueva Constitución de la Provincia, con esa actitud no hicieron más que desgastarse ante la comunidad que les dio la espalda en las elecciones. Pusieron en riesgo a los vecinos al rechazar el resultado de las urnas", señaló el flamante comisionado.

A la comuna "la encontramos vaciada, faltan muchas cosas, los vehículos están en mal estado por carecer de mantenimiento; es lamentable cómo se manejó la gestión anterior", acusó Medina, y reconoció que le provocó sorpresa que el excomisionado también oficialista actuó de esa manera.

"Somos del mismo partido, pero las ambiciones son diferentes, nosotros volvemos con el propósito de hacer cosas por el pueblo para que crezca y se desarrolle, como también los vecinos. Pero quienes se fueron parece que no lo vieron de esa manera y así quedaron evidenciados".

Más adelante agradeció que la comunidad lo haya elegido nuevamente para continuar gobernando. "La gente valoró el trabajo que hice en mi primera gestión por eso nos acompañó en mayo. Así que tenemos por delante una gran responsabilidad que cumpliremos como lo prometí durante la campaña".

Consciente de que la situación financiera del país está complicada, apuntó que es cuestión "de ahorrar y administrar correctamente los recursos para no cometer errores y de esa manera mantener la comuna en orden".

Consultado sobre el proyecto de ley de Coparticipación municipal, afirmó que "es muy importante que se trate en la Legislatura y apruebe, para poder tener previsibilidad en las administraciones", apuntó.

Por último, afirmó tener una batería de proyectos que quiere concretar con colaboración de la Provincia, estos días se reunió con la comunidad aborigen de Punta Corral e iniciará la limpieza de los cauces "que hace dos años no se acondicionan, -advirtió- debido a que estamos próximos a la temporada de precipitaciones y de esa manera evitar inundaciones".