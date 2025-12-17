21°
17 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Palpalá

Corte de agua en Palpalá

Agua Potable de Jujuy informó una interrupción del servicio debido a una avería en una tubería de la calle Bustamante. Los trabajos de reparación ya están en marcha.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 09:01

La empresa Agua Potable de Jujuy comunicó este miércoles a la comunidad de Palpalá que, debido a una rotura en una cañería troncal ubicada en la calle Bustamante, el suministro de agua potable se encuentra interrumpido en el Barrio 25 de Mayo.

Personal técnico de la empresa se encuentra trabajando en el lugar para realizar las reparaciones necesarias. Una vez finalizados estos trabajos, el servicio se restablecerá aproximadamente a las 13.

Desde la empresa se solicita a los vecinos paciencia y colaboración, haciendo un uso sumamente responsable del recurso hasta que la normalidad regrese por completo. Se recomienda tener reserva de agua para usos esenciales y evitar consumos innecesarios durante este período.

