Recrearon la Navidad gaucha en la Sala de Vargas

Con la participación de adoradores, copleras, músicos y numeroso público amante de las tradiciones, se llevó a cabo recientemente en Yala la propuesta denominada "Navidad Gaucha".

Por iniciativa de Nación Gaucha Jujuy, el encuentro tuvo como escenario la Sala de Vargas, bello y antiguo espacio que una vez más convocó al público que disfruta de lo más auténtico de la cultura popular jujeña. Se destacó la interesante exposición de la docente gaucha Violeta del Valle Mamaní, quien habló del significado de la Navidad dentro de la vida gaucha.

ACTUACIÓN DE AUGUSTO BERENGAN

También el grupo Ecos de la Copla ofreció una magnífica actuación con su colorido atavío para adorar al Niño Dios con villancicos y coplas. El momento más emotivo y feliz fue cuando los asistentes se sumaron al baile de las cintas, con la presencia de miembros del pesebre "Estrella de Belén", de Lozano. Se conoció también la conmovedora historia del pesebre de la Sala de Vargas, cuyo niñito tiene más de 150 años de antigüedad.

BAILE DE LAS CINTAS | CON MIEMBROS DEL PESEBRE “ESTRELLA DE BELÉN”, DE LOZANO.

La música estuvo presente con Augusto Berengan, Víctor Tejeda y Matías Puca, que llegaron con sus temas alusivos. El final, a puro buñuelitos y api, coronó una tarde plena de emoción. Cómo dijo una tilcareña de pura cepa luego de bailar con las cintas adorando al Niño Dios, "volvimos a ser niños".