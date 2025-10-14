Tránsito interrumpido en el puente San Martín

Un incidente vial registrado esta noche provocó la interrupción en el Puente San Martín, en el sentido que une el centro con el Barrio Chijra. El incidente, que involucró a un automóvil Ford Fiesta de color gris, ocurrió aproximadamente a las 20 horas.

Según los datos preliminares, el vehículo impactó de manera frontal contra la defensa del río que se encuentra en el margen del puente. El hecho alertó a los vecinos y obligó a una respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron de manera conjunta efectivos de la Policía, Bomberos y personal de Vialidad. Mientras los bomberos se encargaron de verificar las condiciones del vehículo y asistir a sus ocupantes, la Policía acordonó la zona para iniciar las pericias correspondientes.

Hasta el momento, todo se encuentra en etapa de investigación. El tránsito en la zona se normalizará una vez que los organismos intervinientes culminaron con sus labores y se procedió a retirar el vehículo del lugar.